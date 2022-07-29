Обозреватель Шейнкман: Вашингтон столкнулся с кризисом жанра при введении санкций против РФ

Американские власти столкнулись с кризисом жанра, изобретая новые ограничения для России. Об этом заявил обозреватель Михаил Шейнкман.
По мнению журналиста, фантазия Белого дома и европейских союзников иссякла. После четвертого пакета санкций американский лидер Джо Байден угрожал, что «рестрикций этих столько, что за поддержку терроризма дают меньше». Но седьмой санкционный пакет показал, что Вашингтон не знает, чем еще может ответить Москве, отметил журналист в эфире Радио Sputnik.
«Вот и столкнулись они с кризисом жанра. Уперлись в привычное», — пишет автор.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США утвердило новые антироссийские санкции. Об этом информирует официальный документ ведомства.