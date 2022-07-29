Обозреватель Шейнкман: Вашингтон столкнулся с кризисом жанра при введении санкций против РФ

По мнению журналиста, фантазия Белого дома и европейских союзников иссякла. После четвертого пакета санкций американский лидер Джо Байден угрожал, что «рестрикций этих столько, что за поддержку терроризма дают меньше». Но седьмой санкционный пакет показал, что Вашингтон не знает, чем еще может ответить Москве, отметил журналист в эфире Радио Sputnik.