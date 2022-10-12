Обозреватель РИА Новости: нависшая над Ближним Востоком угроза подтолкнула главу ОАЭ искать помощи у Путина

Визит главы Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию стал весьма неожиданным для общественности. Такое мнение выразила обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.
В настоящее время ближневосточный регион, долгое время находившийся под так называемым военным «зонтиком» Соединенных Штатов, оказался в непростой ситуации и теперь страны Персидского залива вынуждены думать о собственном выживании. Ситуация начала ухудшаться с того момента, как 2,5 года назад американцы вывезли из Саудовской Аравии свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, охраняющие нефтяные объекты Королевства от ударов повстанцев из Йемена.
Лидеры региона прекрасно осознают неблагоприятные перспективы для своих стран, поэтому они начинают сближаться с Россией. Сейчас, видя, как Вашингтон своими руками уничтожает Европу, они понимают, что станут следующими, Штаты не будут с ними церемониться и «пустят в расход» без раздумий ради собственного спасения. Нависшая над регионом угроза буквально заставила лидера ближневосточного государства бежать за помощью к Путину.
Ситуация показывает, что Ближнему Востоку нужен новый союзник, и им, как отмечает аналитик, как раз может стать Россия, которая не позволит «взорваться пороховой бочке планеты» и поможет справиться с надвигающимся геополитическим штормом.
Отметим, что в ходе своего визита в Петербург Мухаммед бен Заид Аль Нахайян высказался президенту России Владимиру Путину о позиции Киева по различным вопросам, а также добавил, что ОАЭ готовы принимать меры по урегулированию ситуации вокруг Украины как посредник.