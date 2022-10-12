Обозреватель РИА Новости: нависшая над Ближним Востоком угроза подтолкнула главу ОАЭ искать помощи у Путина

В настоящее время ближневосточный регион, долгое время находившийся под так называемым военным «зонтиком» Соединенных Штатов, оказался в непростой ситуации и теперь страны Персидского залива вынуждены думать о собственном выживании. Ситуация начала ухудшаться с того момента, как 2,5 года назад американцы вывезли из Саудовской Аравии свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, охраняющие нефтяные объекты Королевства от ударов повстанцев из Йемена.