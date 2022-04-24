Обозреватель NYT Даутхат обрушился на Байдена за агрессивные высказывания в адрес России

Даутхат обвинил

Байдена в двойных стандартах. По его мнению, Соединенные Штаты вспоминают о термине

«геноцид», когда им удобно. В то же время различные межэтнические конфликты и

массовые убийства в течение многих лет игнорируются западными странами.