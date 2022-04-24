Обозреватель NYT Даутхат обрушился на Байдена за агрессивные высказывания в адрес России

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Президент
США Джо Байден не должен бросаться агрессивными заявлениями в адрес России по
ситуации на Украине, не имея доказательств. Об этом заявил обозреватель New York Times Росс Даутхат.
Он обрушился
на американского лидера за высказывания о якобы причастности РФ к «геноциду
украинцев». По утверждению автора статьи, подобные заявления можно делать лишь «при
наличии максимально убедительных доказательств».
Даутхат обвинил
Байдена в двойных стандартах. По его мнению, Соединенные Штаты вспоминают о термине
«геноцид», когда им удобно. В то же время различные межэтнические конфликты и
массовые убийства в течение многих лет игнорируются западными странами.
Миротворческая спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул — невозможно и дальше терпеть издевательства над народом со стороны киевского режима.
Ранее
сообщалось, что слова главы Белого дома о «геноциде украинцев» вызвали
удивление у спецслужб США. Французский лидер Эммануэль Макрон также не
поддержал позицию Байдена.