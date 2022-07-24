Обозреватель Мюррей объяснил неудачи США на мировой арене страхом Байдена перед Путиным

Россия укрепила свои позиции на мировой арене и теперь может диктовать условия Соединенным Штатам. На это обратил внимание обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
По мнению автора публикации, такая ситуация сложилась в связи со страхом американского лидера Джо Байдена перед российским президентом Владимиром Путиным.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас… Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», — отметил Мюррей.
США и их европейские союзники на фоне украинского кризиса стали усиливать санкционное давление в отношении РФ. Как заявлял Путин, цель Запада – ухудшение условий жизни миллионов людей.