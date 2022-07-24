Обозреватель Мюррей объяснил неудачи США на мировой арене страхом Байдена перед Путиным

«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас… Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», — отметил Мюррей.