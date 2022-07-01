Обозреватель Корнилов назвал украинского посла в ФРГ Мельника «поразительным существом»

Политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов прокомментировал слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о «борце за свободу» Степане Бандере. Мнением эксперт поделился в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По словам обозревателя, Бандеру и его сподвижников на Украине сейчас воспевают и возводят в ранг героев. Это преступление и проявление нацизма подчеркнул эксперт.
«Мельник – поразительное существо. Он неоднократно восхищался Бандерой, возлагал венки на его могилу», – рассказал Корнилов.
Обозреватель напомнил, что Бандера лично неоднократно выступал с призывами ксенофобского и антисемитского характера. К врагам Украины он относил евреев, поляков, и русских, уточнил Корнилов.
«Мельник – это нацистская тварь», – поддержал гостя ведущий Владимир Соловьев.
Ранее Мельник назвал отказ ФРГ поставлять оружие Украине позором, который войдет в историю, сообщает «Царьград». По его словам, Берлин отказал Киеву даже в поставках старых танков Leopard-1.