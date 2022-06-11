Обозреватель Ходаренок: у США и НАТО нет аналогов российских систем ПВО

Специалист подчеркнул, что у США в данный момент отсутствуют ЗРК и ЗРС, которые возможно сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с отечественными зенитными тактическими комплексами «Тор», «Панцирь» и «Бук-М3». Вашингтон уже давно ведет практическую работу по созданию таких систем.