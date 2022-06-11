Обозреватель Ходаренок: у США и НАТО нет аналогов российских систем ПВО

США и Североатлантический альянс не имеют аналогов современных российских систем противовоздушной обороны ближнего действия, малой и средней дальности. Об этом рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.
Специалист подчеркнул, что у США в данный момент отсутствуют ЗРК и ЗРС, которые возможно сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с отечественными зенитными тактическими комплексами «Тор», «Панцирь» и «Бук-М3». Вашингтон уже давно ведет практическую работу по созданию таких систем.
В конце 2020 финансового года организация General Dynamics Land System подписала соглашение на сумму 1,2 млрд долларов на создание и поставку промежуточной маневренной системы ПВО ближнего действия. Это оружие предназначено для американских сухопутных войск.
Командующий войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Караваев ранее заявил, что ракету «Сармат» оснастят боевыми блоками «Авангард». Об этом заявил телеканал «360».