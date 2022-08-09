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Обозреватель газеты «ВЗГЛЯД» объяснил, почему Зеленский испытает на себе судьбу Саакашвили

Обозреватель газеты «ВЗГЛЯД» объяснил, почему Зеленский испытает на себе судьбу Саакашвили
Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона»

Украинского президента Владимира Зеленского ждет участь бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Таким мнением поделился аналитик Никита Данюк.

По мнению журналиста, Вашингтон использует подобных «шутов» для достижения своих целей на постсоветском пространстве. Сегодня очередным «клоуном» стал Зеленский, подчеркнул эксперт в статье для издания «ВЗГЛЯД».

«Данная спецоперация отражает последовательность линии нашей страны по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так идет в Донбассе и на Украине», — уточнил Данюк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Подробности передает RT.

Зеленский Саакашвили США Украина
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