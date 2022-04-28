Обозреватель Financial Times посоветовал европейцам замерзнуть «во имя Украины»

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Обозреватель газеты Financial Times Крис Джайлз считает, что «во имя Украины» европейцы должны ограничить себя в удобствах, в частности, уменьшить температуру в комнате и использовать меньше топлива.
По мнению Джайлза, жители европейских стран должны снизить температуру в комнатах до 18 градусов по Цельсию и использовать меньше топлива. Таким образом, по словам обозревателя делового издания, ЕС сумеет уменьшить зависимость от российского газа. Обозреватель ссылается на данные консалтинговой компании Cambridge Energy, согласно которым снижение температуры до 18°C позволит Европе сократить потребление энергии на 20-25 процентов.
«Дома в Соединенном Королевстве стали на пять градусов теплее за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек», — цитирует РИА Новости Джайлза.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.