Обозреватель Дор: США допустили чудовищную ошибку в отношении Путина и России

Власти Соединенных Штатов допустили чудовищную ошибку, решив, что президент РФ Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи страны. О том, как сильно Вашингтон заблуждался относительно потенциала российской экономики, рассказал политический аналитик Джеймс Дор.
Специалист вспомнил слова американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сказанные им в 2014 году. Тогда он заявил, что Россия в экономическом плане сопоставима с Италией. Восемь лет назад политик недоумевал, как российский лидер «выигрывает в покер, имея на руках такие слабые карты».
Сейчас же все меняется: российская национальная валюта становится одной из самых надежных в мире, а Россия выходит победителем в экономической войне со странами Запада, санкции которых ударили по ним самим же.
«Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик», – заявил Дор в своем шоу на YouTube.
Специалист считает, что сравнивать экономику России с итальянской не совсем правильно, корректнее было бы сопоставить ее с немецкой или японской.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
При этом Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.