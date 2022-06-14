Обозреватель Дор: США допустили чудовищную ошибку в отношении Путина и России

Специалист вспомнил слова американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сказанные им в 2014 году. Тогда он заявил, что Россия в экономическом плане сопоставима с Италией. Восемь лет назад политик недоумевал, как российский лидер «выигрывает в покер, имея на руках такие слабые карты».