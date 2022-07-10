Обозреватель Дембинская объяснила, зачем Россия перевела в рубли расчеты за стратегическое сырье

Россия переводит в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло, а также шроты. К примеру, стоимость за тонну пшеницы будет равняться 15 тысячам рублей, сообщает обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
Дело в том, что большинство экспортных договоров заключены в иностранной валюте, к тому же возникает трудность расчета на рынке из-за санкций. Поэтому, чтобы обрести стабильность в ценах на внутреннем рынке, российское правительство решило перейти на рублевую оплату.
«Слишком сильная волатильность валютного курса и высокие котировки сырья ввели рынок в состояние неопределенности. Таргетирование цены проще для расчетов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар, комфортный показатель для наполнения бюджета», — отметил управляющий активами Cresco Сapital Степан Сумин.
По словам собственника и гендиректора ПХ «Лазаревское» Кристины Романовской, данное правительственное решение является верным с точки зрения стратегии. Это способствует укреплению России на финансовом, а также продовольственном рынках.