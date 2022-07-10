Обозреватель Дембинская объяснила, зачем Россия перевела в рубли расчеты за стратегическое сырье

Дело в том, что большинство экспортных договоров заключены в иностранной валюте, к тому же возникает трудность расчета на рынке из-за санкций. Поэтому, чтобы обрести стабильность в ценах на внутреннем рынке, российское правительство решило перейти на рублевую оплату.