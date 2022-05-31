Обозреватель Army Recognition назвал российский ЗРК «Бук-М3» убийцей украинских дронов Bayraktar

Вооруженные силы Украины потеряли большое количество турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2 в ходе спецоперации ВС РФ, пишет издание Army Recognition.
По мнению журналистов, основной угрозой для дронов стал российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», известный как «Викинг».
«”Бук-М3″ рассматривается российскими военными как истребитель беспилотников Bayraktar турецкого производства», — говорится в статье.
Bayraktar TB2 являются легкой мишенью для систем ПВО ВС РФ. Зенитно-ракетные системы «Тор-М2», «Панцирь» и «Бук-М3» стали настоящими убийцами боевых дронов ВСУ. Авторы статьи отметили, что «Викинг» вооружен самой современной электронной базой. Кроме этого, установка значительно превосходит по дальности действия С-300П.