Обозреватель Army Recognition назвал российский ЗРК «Бук-М3» убийцей украинских дронов Bayraktar

Bayraktar TB2 являются легкой мишенью для систем ПВО ВС РФ. Зенитно-ракетные системы «Тор-М2», «Панцирь» и «Бук-М3» стали настоящими убийцами боевых дронов ВСУ. Авторы статьи отметили, что «Викинг» вооружен самой современной электронной базой. Кроме этого, установка значительно превосходит по дальности действия С-300П.