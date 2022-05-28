Обосновавшийся в Израиле Макаревич впервые ответил на нападки Шахназарова

«Некто М. Шахназаров (кто такой?), коему уже не первый месяц не дает покоя факт моего существования, сообщил человечеству, что я, оказывается, “лил грязь на Россию за деньги”! Мысль, конечно, не докручена. Надо было – “за деньги немецкой, английской и японской разведок”!» — заявил артист, обосновавшийся в Израиле.