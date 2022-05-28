Обосновавшийся в Израиле Макаревич впервые ответил на нападки Шахназарова

Музыкант Андрей Макаревич ответил на нападки журналиста Михаила Шахназарова, который жестко критикует артиста за его антироссийские высказывания.
Лидер группы «Машина времени» долго хранил молчание, но решил ответить на гневные выпады. Макаревич в своей манере высказался о Шахназарове, добавив язвительный комментарий.
«Некто М. Шахназаров (кто такой?), коему уже не первый месяц не дает покоя факт моего существования, сообщил человечеству, что я, оказывается, “лил грязь на Россию за деньги”! Мысль, конечно, не докручена. Надо было – “за деньги немецкой, английской и японской разведок”!» — заявил артист, обосновавшийся в Израиле.
Музыкант уже несколько месяцев живет за границей. Находясь на чужбине, артист позволяет себе резко высказываться в адрес и родины, и россиян. Слова певца часто разбирает Шахназаров, который не скромничает в выражениях об исполнителе.