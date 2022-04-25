Обосновавшийся в Израиле Макаревич рассказал Собчак о возвращении в Россию

«Я продолжаю оставаться слабо мотивированным интуитивным оптимистом. Мне почему-то, вопреки логике, продолжает казаться, что этот дурной сон окончится раньше, чем мы ожидаем. И очень многие поедут обратно. Я бы во всяком случае хотел, чтобы, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, это не было отягощено дурацкими дополнительными проблемами», — поделился 68-летний исполнитель.