Обосновавшийся в Израиле Макаревич рассказал Собчак о возвращении в Россию

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, обосновавшийся в Израиле, рассказал о планах вернуться в Россию.
Музыкант зачастую с критикой высказывается о родине и россиянах. Нередко из-за этого он попадает в скандалы. Сам артист потом начинает оправдываться, говоря, что его якобы не так поняли.
Лидер «Машины времени» стал гостем YouTube-шоу Ксении Собчак. Журналистка поинтересовалась у проживающего за рубежом певца, собирается ли он возвращаться на родину.
«Я продолжаю оставаться слабо мотивированным интуитивным оптимистом. Мне почему-то, вопреки логике, продолжает казаться, что этот дурной сон окончится раньше, чем мы ожидаем. И очень многие поедут обратно. Я бы во всяком случае хотел, чтобы, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, это не было отягощено дурацкими дополнительными проблемами», — поделился 68-летний исполнитель.
В конце марта у музыканта родился четвертый наследник. Супруга артиста Эйнат Кляйн родила певцу сына, которого назвали Эйтаном.