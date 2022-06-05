Оборванные жизни и искалеченные судьбы: как Донецк пережил новую бомбежку ВСУ — эксклюзивные кадры

Вчера вечером жители города содрогнулись от жесточайшего обстрела, со времен удара украинским ТРК «Точка-У» по центру города 14 марта 2022 года.
В этот день, 04.06.2022 года, от прилета 40 ракет украинской системы РСЗО БМ-21 «Град» погибло 10 человек, свыше 20 получили ранения различной степени тяжести. Горели автомобили и жилые квартиры, а в воздухе четко ощущался запах бытового газа, который при взрыве мог унести еще больше невинных жизней. Благодаря слаженной работе газовой службы, а также спасательных и пожарных команд МЧС ДНР, усугубления трагедии удалось избежать.
Этот обстрел нанес чудовищные повреждения жилым домам и гражданской инфраструктуре из-за очень плотной застройки Ворошиловского района Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел пришелся на городское побережье Кальмиуса, на улицу им. Генерала Антонова, а также бульвар Школьный и улицу Зеленая.
Жительница Донецка Ольга в момент обстрела только чудом не находилась дома. Ее квартира серьезно пострадала и, если бы она не была этим вечером в гостях у друзей, то могла погибнуть. Вот как она прокомментировала эту террористическую атаку ВСУ на город:
«… постоянно ездили машины скорой помощи, врачи делали все возможное, чтобы спасти пострадавших… трупы мирных людей в центре города — это невероятно страшно».
Корреспондент НН также не смог сдержать эмоций после увиденных последствий массированного обстрела.
«Искалеченные судьбы, оборванные невинные жизни и руины вместо домов — вот все, что может предложить Украина своим бывшим согражданам. Это террористическое государство окончательно опьянело от крови мирных жителей и остановить его можно только жестким и решительным ударом, который раз и навсегда сотрет с лица земли этот оплот современного нацизма», — признался он.