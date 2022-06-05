Оборванные жизни и искалеченные судьбы: как Донецк пережил новую бомбежку ВСУ — эксклюзивные кадры

Жительница Донецка Ольга в момент обстрела только чудом не находилась дома. Ее квартира серьезно пострадала и, если бы она не была этим вечером в гостях у друзей, то могла погибнуть. Вот как она прокомментировала эту террористическую атаку ВСУ на город: