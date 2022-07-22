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Оборудование для кардиограммы нашли рядом с убитой в Кудрово женщиной

Оборудование для кардиограммы нашли рядом с убитой в Кудрово женщиной
Global look press/Russian Investigative Committee

Тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Кудрово Ленинградской области. Эксперты изъяли с места преступления гильзы и сумку с оборудованием для кардиограммы, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, неизвестный напал на местную жительницу при выходе из квартиры на улице Венской. Злоумышленник ударил свою жертву в область виска и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания предполагаемого душегуба.

Накануне 83-летний пенсионер зарезал внука во время ссоры на даче под Владимиром, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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