Оборудование для кардиограммы нашли рядом с убитой в Кудрово женщиной

Тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Кудрово Ленинградской области. Эксперты изъяли с места преступления гильзы и сумку с оборудованием для кардиограммы, передает РЕН ТВ.
По предварительной информации, неизвестный напал на местную жительницу при выходе из квартиры на улице Венской. Злоумышленник ударил свою жертву в область виска и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась.
По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания предполагаемого душегуба.
Накануне 83-летний пенсионер зарезал внука во время ссоры на даче под Владимиром, сообщал телеканал «360».