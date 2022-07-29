Оборонпром и МИД Турции опровергли переговоры с Россией по сотрудничеству в производстве беспилотников Bayraktar. Но есть нюанс

На этой неделе телеканал CNN Türk со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что Владимир Путин якобы изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Комментируя эту новость сейчас, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция не ведет переговоры с Россией по сотрудничеству в производстве беспилотников.

Примерно так же новость прокомментировали в оборонпроме Турции, но в этом заявлении уже все не так однозначно. «Я не могу сказать, будет или нет», – сказал глава турецкого оборонпрома Исмаила Демира газете Hürriyet, отвечая на вопрос о возможности такого сотрудничества. А потом он добавил: «В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной».

В общем, возможное сотрудничество России и Турции по беспилотникам Bayraktar официально отрицается, но судя по заявлению оборонпрома, при наличии политической воли такое сотрудничество возможно. Есть ли эта политическая воля – скоро узнаем: на 5 августа запланирован визит Тайипа Эрдогана в Россию.