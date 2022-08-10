Оборона ВСУ в Авдеевке начала рушиться под натиском 1-й Славянской бригады НМ ДНР

Подразделения Народной милиции ДНР методично уничтожают укрепления украинских войск в районе Авдеевки.
Как сообщает «Русская весна», под натиском 1-й Славянской бригады НМ ДНР оборона ВСУ уже начала рушиться.
Защитники Донбасса активно используют артиллерию, в частности, гаубицы «Рапира», что позволяет штурмовым подразделениям продвигаться вперед.
Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР планирует отбросить Вооруженные силы Украины по меньшей мере на 15 километров от столицы республики после освобождения Авдеевки.