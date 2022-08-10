Оборона ВСУ в Авдеевке начала рушиться под натиском 1-й Славянской бригады НМ ДНР

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР планирует отбросить Вооруженные силы Украины по меньшей мере на 15 километров от столицы республики после освобождения Авдеевки.

Как сообщает «Русская весна» , под натиском 1-й Славянской бригады НМ ДНР оборона ВСУ уже начала рушиться.