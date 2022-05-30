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Обои-виджеты для экрана блокировки, улучшенная многозадачность и многое другое. Стало известно, что Apple готовится показать на WWDC 2022

Обои-виджеты для экрана блокировки, улучшенная многозадачность и многое другое. Стало известно, что Apple готовится показать на WWDC 2022

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Согласно нескольким источникам, смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max наконец-то получат поддержку Always-On Display. Но это не все программные новшества, которые Apple готовит для нового поколения устройств. 


Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) перечислил ряд других программных функций, о которых Apple должна рассказать уже совсем скоро на WWDC 2022. 

К примеру, в iOS 16, кроме Always-On Display, должен появиться улучшенный экран блокировки. В частности, появятся некие специальные обои, которые будут иметь возможности, схожие с виджетами.  

В iPadOS 16 ожидаются серьёзные улучшения и изменения касательно функций, связанных с многооконностью и многозадачностью. Подробностей тут пока нет. 

В tvOS 16 купертинский гигант собирается реализовать больше функций, касающийся сопряжения с умным домом. Возможно, это подготовка к запуску того самого гибридного устройства, сочетающего в себе телевизионную приставку, умную колонку и камеру для видеозвонков. Apple вполне может сделать такое устройство центром умного дома. 

Система watchOS 9 получит некие значительные улучшения, связанные с повседневными задачами и навигацией. Также ОС получит новый режим энергосбережения.

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