Обои-виджеты для экрана блокировки, улучшенная многозадачность и многое другое. Стало известно, что Apple готовится показать на WWDC 2022

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Согласно нескольким источникам, смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max наконец-то получат поддержку Always-On Display. Но это не все программные новшества, которые Apple готовит для нового поколения устройств.





Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) перечислил ряд других программных функций, о которых Apple должна рассказать уже совсем скоро на WWDC 2022.

К примеру, в iOS 16, кроме Always-On Display, должен появиться улучшенный экран блокировки. В частности, появятся некие специальные обои, которые будут иметь возможности, схожие с виджетами.

В iPadOS 16 ожидаются серьёзные улучшения и изменения касательно функций, связанных с многооконностью и многозадачностью. Подробностей тут пока нет.

В tvOS 16 купертинский гигант собирается реализовать больше функций, касающийся сопряжения с умным домом. Возможно, это подготовка к запуску того самого гибридного устройства, сочетающего в себе телевизионную приставку, умную колонку и камеру для видеозвонков. Apple вполне может сделать такое устройство центром умного дома.

Система watchOS 9 получит некие значительные улучшения, связанные с повседневными задачами и навигацией. Также ОС получит новый режим энергосбережения.