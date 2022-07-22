«Ободранные» Lada Niva Travel без ABS и подушки безопасности пока собирать не из чего. Производство откладывается

АвтоВАЗ может отложить возвращение на конвейер Lada Niva Travel с августа на сентябрь, о чем сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Источник утверждает, что в производственном плане на август этого внедорожника нет.

Текущее производство АвтоВАЗа полностью обеспечено компонентами, однако с 12 сентября завод перейдет на новый график и до 6 ноября будет работать с одним «плавающим» выходным в неделю. Считается, что до этого времени завод сосредоточится на удовлетворении спроса на обычные трехдверные Niva Legend, выпуск которых был возобновлен 12 июля. Дневной объем сборки составляет 200 машин.





Ранее сообщалось, что упрощенные Lada Largus и Niva Travel, которые должны вернуться на тольяттинский конвейер следующими, поступят к дилерам в лучшем случае в сентябре. Эти модели до сих пор не вернулись на конвейер.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновить выпуск Lada Niva Travel планируется уже в августе. Упрощённая версия лишится ABS, комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» и единственной подушки безопасности.