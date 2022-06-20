Обновлённый «Проводник» в ранней версии Windows 11 стал менее требовальным к ресурсам ПК

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Microsoft активно тестирует крупное обновление 22H2 для Windows 11 под кодовым названием Sun Valley 2. Среди его новых функций — переработанный и улучшенный «Проводник», который оснащён вкладками. А ещё, судя по первым отзывам, он потребляет намного меньше системных ресурсов.





Именно использование вкладок позволило уменьшить потребление ресурсов, поскольку теперь компьютеру не нужно отрисовывать все открытые окна. Насколько именно уменьшилось потребление оперативной памяти, пока не сообщается.

Также в новом «Проводнике» появилась переработанная панель слева. Часто используемые папки будут автоматически добавлены туда, что позволит упростить использование. Этот файловый менеджер настоящее время доступен только для некоторых участников программы раннего доступа.

Как ожидается, обновление 22H2 для Windows 11 выйдет до конца этого года.