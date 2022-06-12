Обновленная стела в цветах российского триколора появилась на въезде в Мариуполь

Торжественное мероприятие по случаю открытия обновленной стелы прошло в Мариуполе. Теперь въезд в город украшает большая надпись «Мариуполь», выполненная в цветах российского триколора.
Перед жителями выступил глава Мариуполя Константин Иващенко. Он поздравил соотечественников с «возвращением в большую русскую семью». По словам градоначальника, теперь туристов будет встречать надпись на родном для города языке.
«Прошли те дни, когда нам навязывали неродной язык. Это лишь один из многих элементов нашего города, которым мы вернем исконное написание. Поздравляю всех мариупольцев с возвращением в большую русскую семью!» — написал Иващенко в своем Telegram-канале.
До этого стела была выкрашена в синий и желтый цвета. Рабочим потребовалась всего одна ночь, чтобы перекрасить монумент.