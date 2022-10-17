Обнаружены ломающие поисковик Google фразы. Компания отреагировала на сообщения и исправила ошибку

Пользователи хакерского форума Hacker News обнаружили ряд поисковых запросов, которые выводят из строя поисковик от Google. Он попросту ломается и выдает сообщение об ошибке.

Речь идёт о вариациях фраз со словами how many emojis («сколько эмодзи»). Сначала поисковик начинает работать медленно, а затем на экране появляется сообщение: «Ошибка сервера. При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже».





Ошибка возникала при вводе следующих поисковых запросов:

how many emojis on ios

how many emojis on apple

how many emojis on windows

how many emojis on lumia

how many emojis lumia

how many emojis in ios

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how many emojis on ios has

how many emojis on ios has does

how many emojis on ios has does how has does how has does how

how many emojis on ios site:com

Googe оперативно отреагировала на сообщения и исправила ошибку, после чего поисковик стал работать нормально.