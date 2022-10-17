Обнаружены ломающие поисковик Google фразы. Компания отреагировала на сообщения и исправила ошибку

Пользователи хакерского форума Hacker News обнаружили ряд поисковых запросов, которые выводят из строя поисковик от Google. Он попросту ломается и выдает сообщение об ошибке.
Речь идёт о вариациях фраз со словами how many emojis («сколько эмодзи»). Сначала поисковик начинает работать медленно, а затем на экране появляется сообщение: «Ошибка сервера. При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже».
Ошибка возникала при вводе следующих поисковых запросов:
- how many emojis on ios
- how many emojis on apple
- how many emojis on windows
- how many emojis on lumia
- how many emojis lumia
- how many emojis in ios
- how many emojis inside ios
- how many emojis on ios has
- how many emojis on ios has does
- how many emojis on ios has does how has does how has does how
- how many emojis on ios site:com
Googe оперативно отреагировала на сообщения и исправила ошибку, после чего поисковик стал работать нормально.