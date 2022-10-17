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Обнаружены ломающие поисковик Google фразы. Компания отреагировала на сообщения и исправила ошибку

Обнаружены ломающие поисковик Google фразы. Компания отреагировала на сообщения и исправила ошибку

Пользователи хакерского форума Hacker News обнаружили ряд поисковых запросов, которые выводят из строя поисковик от Google. Он попросту ломается и выдает сообщение об ошибке.

Речь идёт о вариациях фраз со словами how many emojis («сколько эмодзи»). Сначала поисковик начинает работать медленно, а затем на экране появляется сообщение: «Ошибка сервера. При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже».


Ошибка возникала при вводе следующих поисковых запросов:

  • how many emojis on ios

  • how many emojis on apple

  • how many emojis on windows

  • how many emojis on lumia

  • how many emojis lumia

  • how many emojis in ios

  • how many emojis inside ios

  • how many emojis on ios has

  • how many emojis on ios has does

  • how many emojis on ios has does how has does how has does how

  • how many emojis on ios site:com

Googe оперативно отреагировала на сообщения и исправила ошибку, после чего поисковик стал работать нормально.

google
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RusNewsToday24
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