Обнаружено тело пропавшей в Германии Екатерины Бауманн

Пропавшую в Германии россиянку Екатерину Бауманн нашли накануне мертвой, уже арестован ее супруг, сообщили близкие погибшей.

Обстоятельства смерти россиянки в сообщении не приводятся. Екатерина Бауманн пропала в немецком городе Бермерхафен.

«Катю нашли вчера. К сожалению, с нами ее больше нет. Муж арестован, дома произведен новый обыск», — сообщили родственники девушки.

Последний раз Бауманн видели еще 4 февраля. Женщина переехала в страну после того, как вышла замуж за гражданина Германии. По словам знакомых россиянки, в последнее время у нее возникали конфликты с супругом.

загрузка...