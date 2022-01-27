Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV оказался не новым

Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV оказался не новым Новости
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Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV оказался не новым, однако о его особенной опасности стало известно только сейчас.

Патоген является родственником ближневосточному респираторному синдрому MERS-CoV, вспышки которого уже фиксировали в 2012 и 2015 годах. При этом выяснилось, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут проникать в организм человека и летучих мышей, цепляясь за фермент ACE2, как это делает SARS-CoV-2.

NeoCoV сочетает в себе высокую смертность MERS-CoV, когда погибает каждый третий зараженный, а также высокую скорость распространения SARS-CoV-2, согласно результатам исследований.

 
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NeoCoV коронавирус юар
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