Обнаружен необычно долгий радиосигнал из космоса. Возможно, это звук нейтронной звезды

Астрономы из Массачусетского технологического института и научных учреждений других стран обнаружили странный радиосигнал из далёкой галактики. По классификации он относится к быстрым радиовсплескам (Fast Radio Bursts, FRB) — радиоволнам неизвестного астрофизического происхождения, которые обычно длятся не более нескольких миллисекунд.





Однако этот сигнал длится до трёх секунд — в 1000 раз дольше, чем средний FRB. Астрономы также обнаружили внутри этих всплесков другие, повторяющиеся каждые 0,2 секунды с чёткой периодичностью, похожие на биение сердца. Новый сигнал назвали FRB 20191221A — это самый продолжительный FRB с самым чётким периодическим паттерном, обнаруженный на сегодня.

Источник сигнала находится в галактике, удалённой от Земли на несколько миллиардов световых лет. Что это за источник, никому неясно. Однако во Вселенной не так много объектов, которые излучают строго периодические сигналы, поэтому, по мнению учёных, FRB 20191221A может исходить от радиопульсара или магнетара. И то, и другое относится к нейтронным звёздам.