Обнародована сумма государственной пенсии Аллы Пугачевой

Эстрадная певица, киноактриса, продюсер и телеведущая Алла Пугачева получает от государства пенсию в размере 45 тысяч рублей.
За годы творческой деятельности пенсия исполнительницы хитов «Надо же» и «Опять метель» не стала самой большой среди ее коллег. По данным Telegram-канала «Звездная пыль», Примадонна получает от государства 45 тыс. рублей, 30 из которых — прибавка за звание народной артистки СССР.
При этом коллега Пугачевой музыкант Борис Моисеев обошел всемирно любимую певицу в этом вопросе. Ежемесячно артист получает 85 тыс. пенсии, а также 150 тыс. рублей авторских отчислений.
Ранее на размер пенсионных выплат пожаловались многие российские знаменитости, среди которых оказалась и актриса Татьяна Васильева. Она отметила, что уже долгие годы она получает 60 тыс. рублей и эта сумма не меняется.