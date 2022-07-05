Обнародована сумма государственной пенсии Аллы Пугачевой

За годы творческой деятельности пенсия исполнительницы хитов «Надо же» и «Опять метель» не стала самой большой среди ее коллег. По данным Telegram-канала «Звездная пыль», Примадонна получает от государства 45 тыс. рублей, 30 из которых — прибавка за звание народной артистки СССР.