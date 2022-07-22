Обманутые фанаты Макса Барских подают в суд из-за потерянных денег на билеты

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска. Специалистам поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей. Иск сформирован и будет подан в ближайшее время», — отмечается в заявлении надзорных органов.