Обманутые фанаты Макса Барских подают в суд из-за потерянных денег на билеты

Фанаты украинского певца Макса Барских, активно критикующего Россию, подают коллективный иск в суд на организаторов концерта, который в итоге был отменен. Деньги за билеты им так и не вернули, передает издание «Стархит».
Выступление певца на Урале не раз переносилось, в результате чего многие решили вернуть свои деньги. Однако организаторы мероприятия не захотели идти на встречу.
«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска. Специалистам поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей. Иск сформирован и будет подан в ближайшее время», — отмечается в заявлении надзорных органов.