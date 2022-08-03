Обломки ракеты SpaceX обнаружились в австралийском загоне для овец

В горах Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружены обломки космического корабля. Австралийское космическое агентство уже подтвердило, что они принадлежат ракете SpaceX. Астрофизик Колледжа наук Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что обнаруженные обломки могут стать крупнейшими образцами космического мусора в Австралии с тех пор, как в 1979 году части космической станции NASA Skylab упали на Землю на юго-западе Западной Австралии.





Самый крупный обломок, длиной около 3 метров, воткнулся в землю в загоне для овец. Ранее в том же регионе местные фермеры обнаружили еще два подобных фрагмента. По словам местных жителей, они стали находить обломки после взрыва, прозвучавшего в небе 9 июля. Исследователи полагают, что он был связан с возвращением в атмосферу Земли космического корабля SpaceX Dragon.









«Агентство подтвердило, что это обломки миссии SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США, а также с местными властями», — сказал представитель Австралийского космического агентства.