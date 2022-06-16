Обломки «итальянского Титаника» нашли на дне пролива между Италией и Албанией

проливе между Италией и Албанией нашли обломки парохода Principe Umberto, больше известный как «итальянский Титаник». Судно затонуло в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки. Об этом рассказали представители поисковой организации Azionemare.
По данным сообщения, останки корабля находились на глубине 930 метров в акватории пролива Отранто. Для того, чтобы найти их, исследователи повторили путь судна. К месту крушения спустили подводного робота, однако зафиксировать находку удалось лишь с третьей попытки из-за сильного течения.
«Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на «Титанике», — заявили в Azionemare.
Представители организации также отметили, что крушение Principe Umberto является крупнейшей морской катастрофой Первой мировой войны: тогда погибли 1926 человек из 2600 находившихся на борту. Место потопления парохода должно стать военным мемориалом.