Обломки «итальянского Титаника» нашли на дне пролива между Италией и Албанией

«Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на «Титанике», — заявили в Azionemare.