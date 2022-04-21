облёт станции в окончательной конфигурации

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Вчера Роскосмос опубликовал первые снимки Международной космической станции с полностью завершённым российским сегментом в окончательной конфигурации.





Теперь пресс-служба Роскосмоса выложила завораживающий видеоролик, демонстрирующий облёт МКС в разрешении вплоть до 4K. Фото- и видеосъёмка была проведена экипажем пилотируемого корабля «Союз МС-19».

За материалы Роскосмос выразил особую благодарность космонавту-испытателю Петру Дуброву. Весь процесс происходит так. 30 марта пилотируемый корабль «Союз МС-19» с членами экипажа экспедиции МКС-66 в автоматическом режиме отстыковался от Малого исследовательского модуля «Рассвет», на расстоянии 70 метров завис перед стыковочным узлом и начал разворот по крену. В это время космонавт Пётр Дубров перешел из спускаемого аппарата в бытовой отсек для осуществления фотосъёмки.

Затем уже в ручном режиме командир корабля Антон Шкаплеров произвел дооблёт «Союза» на ось стыковочного узла модуля «Причал». В течение нескольких минут корабль плавно отходил на более дальнее расстояние — с 70 до 230 метров, после чего начался более полный облёт Международной космической станции. На 21-й минуте автономного полёта корабля «Союз МС-19» Пётр Дубров завершил фотосъёмку МКС и перешёл обратно из бытового отсека в спускаемый аппарат.

В настоящее время российский сегмент МКС состоит из шести модулей: функционально-грузового блока «Заря» (запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010), многоцелевого лабораторного модуля «Наука» (2021) и узлового модуля «Причал» (2021).