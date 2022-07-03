Обесцвеченные брови и эффект “глазированного пончика”: 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид

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Меган Фокс

Spletnik рассказывает об актуальных трендах макияжа, которые любят знаменитости.

Готический макияж

Готический макияж из 90-х возвращается в тренды, и этому поспособствовали сразу несколько звезд. Амбассадором такого мейкапа в последнее время стала Меган Фокс: смоки-айз и “драматичные” оттенки в макияже стали настоящей визитной карточкой актрисы.

Образ дополняют и рассказы звезды о том, как они с женихом, рэпером Machine Gun Kelly, пьют кровь друг друга и проводят магические ритуалы.



Меган Фокс

С похожим макияжем часто видят и Кортни Кардашьян — образы в таком стиле она демонстрировала во время свадебных торжеств в Италии. Интересно, что муж Кортни Трэвис Баркер и жених Меган Фокс близко дружат, на этой почве подружились и сами Кортни и Меган — неудивительно, что они начали подражать друг другу.



Кортни Кардашьян

Sunburn blush (“Румяна от загара”)



Естественный макияж, при котором щеки выглядят так, будто вы провели много времени на солнце, вдохновлен Хейли Бибер, которая стала одним из главных бьюти-трендсеттеров. Все началось с фотосессии Хейли в 2019 году, однако модель часто использует такой макияж и в обычной жизни.



Хейли Бибер

В сети даже появился хештег #sunburnblush, по которому девушки делятся фотографиями своих румяных щек. Этот тренд особенно актуален в летнее время, когда не всем хочется следовать примеру Меган Фокс, но хочется выглядеть свежей и яркой.

Для того чтобы сделать такой макияж, небольшое количество румян нужно нанести на выступающие места щек и кончик носа.

Макияж в стиле гранж

Еще один вариант “темного” макияжа, с которым трудно остаться незамеченной, — макияж в стиле гранж. Как отмечает звездный визажист Дэни Кимико Винсент, главным секретом этого макияжа является небрежность. Это смелый, грубый и несовершенный макияж, который бросает вызов поп-культуре, — говорит он.

Главная деталь такого макияжа — небрежно подведенные глаза, “как будто вы тусовались всю ночь”.

Этот тренд представили модели Джиджи и Белла Хадид на показе Versace.



Джиджи Хадид

Макияж в стиле гранж часто примеряет и бывшая возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс, которая оказалась в центре внимания благодаря короткому роману с рэпером и своим экстравагантным образам.



Джулия Фокс

“Глянцевая кожа”

Еще один тренд, который задала Хейли Бибер, — “глянцевая кожа”. Главный принцип такого эффекта — здоровая и ухоженная сияющая кожа, которая, по выражению самой Хейли, напоминает “глазированный пончик”.



Хейли Бибер

Этот тренд подразумевает лицо с минимальным макияжем и “мерцающей” кожей, эффект которой можно создать при помощи увлажнения и легких масел. Эффект “глазированного пончика” дополнит тени и блеск для губ нейтральных оттенков.

Поклонницей этого тренда стала и Джиджи Хадид, которая часто предпочитает минимум косметики и “глянцевый эффект” в повседневной жизни.



Джиджи Хадид

Обесцвеченные брови

Новый тренд, который позволяет быстро измениться практически до неузнаваемости, попробовали на себе сразу несколько звезд. Кендалл Дженнер появилась в таком образе на Met Gala.



Кендалл Дженнер

Не отказалась от идеи и ее сестра Ким Кардашьян, которая не так давно кардинально преобразилась и стала платиновой блондинкой. В таком образе звезда реалити-шоу появилась в рекламной кампании для своего бренда Skims.



Ким Кардашьян

Несколько дней назад модели Белла и Джиджи Хадид продемонстрировали образы с обесцвеченными бровями на подиуме во время показа Marc Jacobs.



Белла Хадид перед показом Marc Jacobs

Яркие графичные стрелки

Если темные цвета в макияже по примеру Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Джиджи Хадид не соответствуют настроению, можно вдохновляться более яркими решениями: например, мейком Дуа Липы на показе Versace. Тренд на цветные графичные стрелки особенно актуален летом.



Дуа Липа

Подсмотреть идеи такого макияжа можно и у Ванессы Хадженс: актриса отдает предпочтение ярким оттенкам и необычной форме стрелок.



Ванесса Хадженс

Хейли Бибер попробовала другой, не менее интересный вариант этого тренда: яркую стрелку на нижнем веке. С таким макияжем модель появилась на фестивале Coachella.

Как модель призналась в инстаграме*, идею она позаимствовала у петербургской fashion-блогерши Марии Червоткиной.

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