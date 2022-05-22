Объединение русского мира: как международный книжный салон в Петербурге сплотил Россию и Донбасс

«Здесь действительно находятся те, кто чувствуют себя родными, кто говорит на русском языке, кто пишет на русском, кто жаждет общения, кто понимает, что наш русский мир не просто заточен в границы государства. Я рада, что есть люди, которые нас поддерживают восемь лет и рады нас видеть каждый раз здесь. Я для себя открыла этот город благодаря Союзу писателей России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это великое чувство единения и братства. Я хочу пожелать всем читателям испытывать это чувство постоянно, потому что это то, что для каждого самое главное в жизни», — высказалась Бережнева.