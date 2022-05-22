Объединение русского мира: как международный книжный салон в Петербурге сплотил Россию и Донбасс

Семнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон недавно открылся на Дворцовой площади. Он будет проходить с 19 по 22 мая. Основными темами мероприятия в этом году стали: 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского. Корреспондент «Народных Новостей» посетил книжный салон и пообщался с его гостями.
Зампредседателя Российско-Белорусского братства, вице-президент и руководитель Славянского отделения Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов рассказал спецкору НН, что международный книжный салон — это прежде всего большой форум, на котором собираются представители литературного сообщества из разных стран мира.
В том числе, в этом году участниками Петербургского книжного салона стали представители Донбасса.
«В этот раз нам, я считаю, повезло. С нами вместе в мероприятиях союзов писателей России принимают участие писатели из ЛНР и ДНР, писатели из Сербии и Белоруссии. Мы провели хорошее совместное заседание, посвященное нашему единому братству», — заявил он.
Антонов также подчеркнул, что братские народы должны быть вместе в сложный период. Кроме того, он обратил внимание, что жители Донецка, которые посетили мероприятие, успели рассказать о своих литературных достижениях, о своей литературной работе в Донбассе, где они отстаивают свое право на жизнь.
Как отметила бывший и.о. министра информации ДНР, член союза писателей ДНР Марина Бережнева, мероприятия, подобные книжному салону, — это великая объединяющая вещь.
«Здесь действительно находятся те, кто чувствуют себя родными, кто говорит на русском языке, кто пишет на русском, кто жаждет общения, кто понимает, что наш русский мир не просто заточен в границы государства. Я рада, что есть люди, которые нас поддерживают восемь лет и рады нас видеть каждый раз здесь. Я для себя открыла этот город благодаря Союзу писателей России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это великое чувство единения и братства. Я хочу пожелать всем читателям испытывать это чувство постоянно, потому что это то, что для каждого самое главное в жизни», — высказалась Бережнева.
Член Союза писателей России Александр Сигида, приехавший из города Краснодон, расположенного в Луганской Народной Республике, подчеркнул, что для него данное мероприятие является очень важным.
«Я приехал по приглашению питерских товарищей из национального литературного салона. Это для нас очень важное и значимое событие, потому что помощь для нас, это не гуманитарная поддержка в виде тушенки, макарон и так далее, но еще и общение с братским дружным народом», — отметил Сигида.
Он сообщил, что приехал рассказать россиянам что-то новое о Донбассе, о ситуации, которая там сейчас сложилась.
«Я приехал оттуда, где происходят реальные события, нам интересно это рассказать и показать, тем более мы — литераторы. У нас выходит альманах “Территория слова”. Конечно, мы показываем там не только свои проблемы, но и то, как сотрудничаем с Россией, делаем общее дело для русского мира, для русской литературы, для русской истории и русского языка», — объяснил член Союза писателей РФ.
Вместе с тем ведущий менеджер издательско-полиграфического центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Екатерина подчеркнула, что в 2022 году в Петербургском книжном салоне приняли участие очень большое количество человек.
«Отрадно видеть, что отрасль живет, развивается. Здесь можно было познакомиться с различными новыми издательствами, с которыми мы ранее не были знакомы. Сейчас же их продукция представлена в широком сегменте», — отметила женщина.
В свою очередь участник салона Петр сообщил спецкору НН, что на мероприятии представлено большое количество различных издательств, не только петербургских, но еще и региональных, республиканских, например, Белоруссии и Крыма.
«Здесь четыре павильона, в каждом находится больше двух ста издательств. Также очень часто встречаются много молодых писателей, которые проводят встречи со своими поклонниками, проводят свои презентации», — отметил Петр.
Он также подчеркнул, что россияне являются безусловно очень читающей нацией.
А местная жительница Галина рассказала, что пришла на книжный салон Санкт-Петербурга ознакомиться с новыми жанрами литературы.
«Я просто в восторге. Прекрасная организация, прекрасное расположение всех издательств. Каждый может найти здесь книгу по своему интересу. Можно просто все эти дни не уходить отсюда и найти все, что нужно — и для себя, и для детей, и для знакомых и для друзей. Спасибо за организацию такого книжного салона», — высказала свои впечатления петербурженка.
Наряду с этим, режиссер кино и телевидения Ирина Карташова, также ставшая гостьей литературного мероприятия, рассказала корреспонденту «Народных Новостей» о своих впечатлениях.
«Я была на презентации невского альманаха. Дело в том, что я сотрудничаю с писателем Андреем Вороновым, который открывал эту презентацию. Я считаю, что здесь звучат вещи просветительского характера. На мой взгляд, это чуть ли не самое важное сейчас — это общение людей, это информация, которая должна звучать. Например, представитель Сербии рассказал, что сегодня существует атака на культуру России, это не случайно, это спланированное наступательное движение на нашу культуру с тем, чтобы уничтожить и развалить многонациональную страну. Поэтому я считаю, что у этого всего мероприятия есть миссия: освещать самое главное, объединять людей и нести просветительскую информацию», — высказалась режиссер.
При этом артист филармонии для детей и молодежи Дмитрий Ефименко признался спецкору НН, что даже не рассчитывал делать какие-либо покупки во время посещения международного книжного салона.
«Но я сегодня много чего купил, например, замечательное издание Бориса Годунова с иллюстрациями и автографом Анатолия Слепкова. Также приобрел большое издание библиотеки поэта Юрия Левитанского, так как его творчество мне очень близко», — рассказал артист филармонии.
Отметим, что книжный клуб продлится до 22 мая. Посетить мероприятие может каждый желающий абсолютно бесплатно. Книжный салон занимает четыре павильона. Между ними впервые в истории Дворцовой площади появилась терраса, на которую можно будет подняться и сделать фотографию с любимой книгой с необычного ракурса. В трех павильонах расположены лектории, в одном – детская площадка. Также для встреч с авторами будут задействованы два шатра.