«О-вселенная» создаётся в честь выхода в России Omoda C5. Сергей Лукьяненко стал амбасадором марки

Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко стал амбасадором марки Omoda и идейным вдохновителем «О-вселенной», которая создаётся в честь выхода на российский рынок автомобильной марки Omoda.

«О-вселенная» — это одновременно реальное и виртуальное пространство, которое объединит представителей разных сфер. «О-вселенная» будет включать в себя технологии, общение, образование, стиль жизни, открытия и будущие тренды. Этот проект даст возможность принимать участие в различных событиях, мероприятиях, путешествиях в реальном мире.





Главными особенностями автомобилей марки Omoda, которые скоро появятся в России, станут футуристичный дизайн и современные технологии. Начал продаж кроссовера Omoda C5 запланировано на четвертый квартал этого года. Он символизирует стремление компании создавать автомобили, которые сочетают в себе современный дизайн, передовые технологии и комфортное управление.

Автомобиль создан под руководством Стива Юма, который работал в General Motors, Ford, Hyundai, Buick. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, которая базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым.





Наиболее впечатляющим элементом кроссовера Omoda C5 является радиаторная решётка, которая исполнена по принципу «безграничности». Данный эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек элементов алмазной формы, создающими визуальный эффект сияния за счёт игры света и тени. Дизайн передней части автомобиля настолько глубок и многогранен, что возникает ощущение присутствия в параллельной вселенной. Понятие «параллельная вселенная» имеет много общего с образом жизни молодого поколения в новую эпоху: они стремятся к свободе и независимости в социальных играх, проводят свободное время в разных мирах, используют технологию VR для создания собственных виртуальных миров. Так же, как и в «параллельной вселенной», они будут наслаждаться своими невероятными путешествиями на кроссовере Omoda C5, но уже в реальной жизни.

Пресс-служба Omoda





Дата выхода и цена автомобиля будет названы дополнительно.