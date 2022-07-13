«О каком Марсе с европейцами можно говорить?». Дмитрий Рогозин прокомментировал решении ЕКА по проекту ExoMars и заявил о прекращении работы с европейским манипулятором ERA на МКС

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Вчера вечером стало известно о решении Европейского космического агентства полностью прекратить работу с Роскосмосом по совместному проекту ExoMars – до этого говорилось лишь о приостановке взаимодействия двух космических ведомств. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже прокомментировал заявление европейских коллег, и в этом комментарии есть важный момент.





«О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами…? Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?», – написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Также глава Роскосмоса заявил о том, что госкорпорация постарается вернуть спускаемый модуль «Казачок» в Россию. «Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. “Казачок” вернется в родную станицу», – написал он.



Так выглядит European Robotic Arm

И, пожалуй, самое главное – космонавтам на МКС дана команда прекратить работу с манипулятором European Robotic Arm (ERA). «А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Дмитрий Рогозин.