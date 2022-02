О чём говорит цвет губки для мытья посуды

Мы уже привыкли, что губки для мытья посуды продаются в наборе из нескольких штук. Раньше я думала, что маркетологи делают их разноцветными для привлечения внимания. Только недавно я узнала, что цвет губки для мытья посуды кое-что значит!

Речь идет не о цветном поролоне, а о скотч-брайтоне — жесткой стороне губки для мытья посуды. Обычно мы используем ее для удаления особенно сложных загрязнений. Оказывается, ее цвет имеет значение! В магазине вы можете найти губки с зеленым, коричневым или желтым скотч-брайтоном. Что же это значит?

© Depositphotos

Что означает цвет губки для мытья посуды?

Зеленый цвет

С помощью такой губки вы легкими движениями руки сможете очистить пригорелую или засохшую еду, застывший жир. Однако следует быть осторожнее с такой губкой: не повредите эмаль посуды.

© Depositphotos

Коричневый или красный цвет

Это менее жесткая губка для мытья посуды. Но в ее составе есть абразивный материал, который быстро и просто удалит не очень сильные загрязнения.

Желтый цвет

Это наиболее нежный и деликатный скотч-брайтон. Такой губкой нужно мыть фарфор, хрусталь и стекло. Но если сильных загрязнений нет, все-таки лучше использовать мягкую сторону губки.

Зная объем и характер загрязнений посуды, с которыми вы обычно сталкиваетесь, вы можете подобрать себе оптимальную губку для мытья посуды. Если забываете мыть посуду сразу и частенько приходится оттирать еду, то лучше выбрать зеленый цвет. А в случае, если ваша посуда может повредиться, то покупайте губку с желтым скотч-брайтоном. А вы раньше обращали внимание на цвет губки?

Фото на превью: depositphotos.com.

