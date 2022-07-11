NYT: Зеленский уволил Мельника после хвалебных речей о пособнике Третьего рейха Бандере

Как утверждают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении дипломата именно после его слов о Бандере. Поведение Мельника стало красной линией для немецких властей, утверждается в прессе. Современная Германия особенно относится к событиям Второй мировой войны.