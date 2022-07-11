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NYT: Зеленский уволил Мельника после хвалебных речей о пособнике Третьего рейха Бандере

NYT: Зеленский уволил Мельника после хвалебных речей о пособнике Третьего рейха Бандере
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Посол Украины в Германии Андрей Мельник разозлил Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Об этом заявили в издании The New York Times.

Как утверждают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении дипломата именно после его слов о Бандере. Поведение Мельника стало красной линией для немецких властей, утверждается в прессе. Современная Германия особенно относится к событиям Второй мировой войны.

Бывший посол Украины неоднократно позволял себе недипломатичные высказывания по отношению к руководству Германии и канцлеру Олафу Шольцу. Члены бундестага призывали выслать его из страны. Однако тогда не было предпринято никаких действий.

Германия Зеленский Мельник Украина
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RusNewsToday24
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