Посол Украины в Германии Андрей Мельник разозлил Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Об этом заявили в издании The New York Times.
Как утверждают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении дипломата именно после его слов о Бандере. Поведение Мельника стало красной линией для немецких властей, утверждается в прессе. Современная Германия особенно относится к событиям Второй мировой войны.
Бывший посол Украины неоднократно позволял себе недипломатичные высказывания по отношению к руководству Германии и канцлеру Олафу Шольцу. Члены бундестага призывали выслать его из страны. Однако тогда не было предпринято никаких действий.