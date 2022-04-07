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    NYT заверила достоверность видео расправы украинских радикалов над пленными россиянами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Видеозапись с казнью пленных солдат ВС России украинскими
    радикалами является подлинной. Об этом пишет издание The New York Times.

    Речь идет о видео, на котором солдаты ВСУ делают несколько
    выстрелов в пленного российского военного, подававшего признаки жизни. Авторы
    газеты утверждают, что кадры являются подлинными и были сняты 30 марта во время
    вывода контингента РФ из окрестностей Киева.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные
    готовятся к провокации с использованием химических веществ. По данным
    ведомства, целью акции станут окрестности Харькова.

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