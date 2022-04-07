NYT заверила достоверность видео расправы украинских радикалов над пленными россиянами

Речь идет о видео, на котором солдаты ВСУ делают несколько

выстрелов в пленного российского военного, подававшего признаки жизни. Авторы

газеты утверждают, что кадры являются подлинными и были сняты 30 марта во время

вывода контингента РФ из окрестностей Киева.