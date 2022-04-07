NYT заверила достоверность видео расправы украинских радикалов над пленными россиянами

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Видеозапись с казнью пленных солдат ВС России украинскими
радикалами является подлинной. Об этом пишет издание The New York Times.
Речь идет о видео, на котором солдаты ВСУ делают несколько
выстрелов в пленного российского военного, подававшего признаки жизни. Авторы
газеты утверждают, что кадры являются подлинными и были сняты 30 марта во время
вывода контингента РФ из окрестностей Киева.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные
готовятся к провокации с использованием химических веществ. По данным
ведомства, целью акции станут окрестности Харькова.
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