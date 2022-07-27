NYT: Западу необходимо найти компромисс с Россией

Соединенным Штатам и их союзникам пора налаживать каналы связи с Россией для дальнейшего поиска компромиссов. К такому мнению пришли американские эксперты в статье для New York Times.
Эксперты из США убеждены, что старт переговорного процесса потребует больших усилий. Кроме того, начало диалога не дает гарантий на успех. В связи с этим не стоит отказываться от оказания военной помощи Украине.
«США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны в тесной консультации с Киевом начать открывать каналы связи с Россией», — сказали политические эксперты аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черэпа и научного директора аналитического центра ECFR Джереми Шапиро.
Однако диалог между Россией и США может открыть поле для компромиссов. Это позволит найти выход из «спирали» событий, резюмируют эксперты.