NYT: украинский кризис спровоцировал в НАТО очередной раскол

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Позиции стран-участниц НАТО в значительной степени
разделились на фоне украинских событий, сообщило американское издание The New
York Times со ссылкой на западных чиновников.
По имеющимся данным, страны Балтии, предсказуемо, враждебно
настроены в отношении России и предлагают полностью разорвать отношения с
Москвой. Но существуют и другие подходы. Например, Германия, Франция и Турция
предпочли поддерживать с Кремлем диалог.
Первый блок считает, что победа России на Украине нанесет
ущерб для безопасности Альянса. Другое мнение заключается в том, что попытки
остановить конфликт будут более изнурительны.
Напомним, что с 6 по 7 апреля в Брюсселе проходит саммит
стран НАТО. Главной темой является украинский кризис и отношения Альянса с
Россией.