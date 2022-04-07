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    NYT: украинский кризис спровоцировал в НАТО очередной раскол

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Позиции стран-участниц НАТО в значительной степени
    разделились на фоне украинских событий, сообщило американское издание The New
    York Times со ссылкой на западных чиновников.

    По имеющимся данным, страны Балтии, предсказуемо, враждебно
    настроены в отношении России и предлагают полностью разорвать отношения с
    Москвой. Но существуют и другие подходы. Например, Германия, Франция и Турция
    предпочли поддерживать с Кремлем диалог.

    Первый блок считает, что победа России на Украине нанесет
    ущерб для безопасности Альянса. Другое мнение заключается в том, что попытки
    остановить конфликт будут более изнурительны.

    Напомним, что с 6 по 7 апреля в Брюсселе проходит саммит
    стран НАТО. Главной темой является украинский кризис и отношения Альянса с
    Россией.

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