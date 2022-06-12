NYT: страны БРИКС не вступили в коалицию США против России

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки поддерживают связи с Россией, несмотря на попытки США ее изолировать. Об этом пишет New York Times.
Так, ввести санкции против РФ и предоставить военную помощь отказались Индия, Бразилия и арабские страны Персидского залива. Подчеркивается, что Россия смогла добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, Венесуэлой и Таиландом.
Китай осудил попытки США расширить антироссийскую коалицию. Вьетнам, Пакистан и Уганда обвинили Вашингтон и его союзников в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине. Американская сторона признает, что испытывают трудности, связанные с попытками убедить другие страны ввести санкции.