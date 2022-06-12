NYT: страны БРИКС не вступили в коалицию США против России

Китай осудил попытки США расширить антироссийскую коалицию. Вьетнам, Пакистан и Уганда обвинили Вашингтон и его союзников в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине. Американская сторона признает, что испытывают трудности, связанные с попытками убедить другие страны ввести санкции.