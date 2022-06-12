Новости0

NYT: страны БРИКС не вступили в коалицию США против России

NYT: страны БРИКС не вступили в коалицию США против России
PM of India/via Globallookpress.com

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки поддерживают связи с Россией, несмотря на попытки США ее изолировать. Об этом пишет New York Times.

Так, ввести санкции против РФ и предоставить военную помощь отказались Индия, Бразилия и арабские страны Персидского залива. Подчеркивается, что Россия смогла добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, Венесуэлой и Таиландом.

Китай осудил попытки США расширить антироссийскую коалицию. Вьетнам, Пакистан и Уганда обвинили Вашингтон и его союзников в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине. Американская сторона признает, что испытывают трудности, связанные с попытками убедить другие страны ввести санкции.

брикс санкции США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.