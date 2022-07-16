NYT: смерть бывшей жены Трампа наступила в результате несчастного случая

Первая супруга экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла 14 июля. О причинах смерти написала газета New York Times.
Смерть бывшей жены подтвердил сам Дональд Трамп. Ивану обнаружили у лестницы на первом этаже собственного дома в Нью-Йорке. По мнению следователей, женщина умерла после падения.
Согласно заявлению главного судмедэксперта Нью-Йорка, Ивана Трамп получила серьезные травмы туловища. Полиция продолжает расследование смерти бывшей супруги экс-президента США.
Ивана вышла замуж за Трампа в 1977 году. В браке появились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Супруги развелись в 1992 году.