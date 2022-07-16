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NYT: смерть бывшей жены Трампа наступила в результате несчастного случая

NYT: смерть бывшей жены Трампа наступила в результате несчастного случая
Global Look Press/Dennis Van Tine

Первая супруга экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла 14 июля. О причинах смерти написала газета New York Times.

Смерть бывшей жены подтвердил сам Дональд Трамп. Ивану обнаружили у лестницы на первом этаже собственного дома в Нью-Йорке. По мнению следователей, женщина умерла после падения.

Согласно заявлению главного судмедэксперта Нью-Йорка, Ивана Трамп получила серьезные травмы туловища. Полиция продолжает расследование смерти бывшей супруги экс-президента США.

Ивана вышла замуж за Трампа в 1977 году. В браке появились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Супруги развелись в 1992 году.

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