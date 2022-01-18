NYT: Россия «собирается эвакуировать» дипломатов российских консульств с Украины

Около 30 дипломатов в ближайшее время якобы покинут российские консульства в Киеве и во Львове. Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудника СБУ.

Согласно заявлению официального представителя Соединенных Штатов, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. Украинские и американские чиновники считают, что это может быть частью подготовки к возможному конфликту.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — говорится в сообщении.

Однако МИД РФ уже опроверг подобные слухи и заверил, что работа происходит в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ситуация на российско-украинской границе остается крайне напряженной. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет RT.

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