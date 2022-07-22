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NYT: решение ЦБ России удивило финансистов во всем мире

NYT: решение ЦБ России удивило финансистов во всем мире
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Российский Центральный банк вопреки глобальной тенденции повышать ключевую ставку в период кризисов наоборот решил понизить ее до восьми процентов. Об этом написал журналист Эше Нельсон в статье для The New York Times.

Западные Центробанки начали повышать ключевые ставки для противодействия кризису и сдерживания роста цен. Многие проблемы были вызваны антироссийскими санкциями, которые стали драйверами для подорожания энергоресурсов, пишет «ПолитРоссия».

«В ответ крупные центральные банки повышают процентные ставки все более значительными шагами в попытке сдержать будущий рост цен. В четверг Европейский центральный банк повысил ставки впервые более чем за десятилетие», — пишет NYT.

Запад рассчитывал, что экономика России столкнется с замедлением и спадом. Однако этого не произошло, и ЦБ РФ планомерно понижает ключевую ставку. В последний раз он ее понизил сразу на 1,5% с 9,5% до восьми.

Запад ключевая ставка цб россии
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