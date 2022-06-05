NYT призвал США переложить бремя финансовой поддержки Украины на Европу

Вашингтон не должен бесконечно помогать Украине. Вместо этого Киеву должны платить европейцы, считают авторы издания The New York Times
В статье говорится, что власти Соединенных Штатов не должны вкладывать деньги в бесперспективное направление. Украинские силы не могут вернуть потерянные территории, при этом российское наступление замедлилось, но не остановилось.
«США выделили огромную сумму для поддержки Украины, которая примерно втрое превышает поддержку, предлагаемую Евросоюзом. Срочно нам нужно будет переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских союзников», — отмечается в публикации.
Целью спецоперации ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины с целью защиты жителей Донбасса от геноцида.