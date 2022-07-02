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NYT: поездка Путина в Ашхабад показала Западу, что президент РФ контролирует ситуацию «и дома, и на фронтах»

NYT: поездка Путина в Ашхабад показала Западу, что президент РФ контролирует ситуацию «и дома, и на фронтах»
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин впервые с начала спецоперации России на Украине совершил зарубежную поездку в Туркмению на Каспийский саммит. При этом в американской газете New York Times отметили, что этот факт свидетельствует об уверенности российского лидера.

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором процитировала журналистов американской газеты по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Ашхабад.

«Тот факт, что Путин покинул Россию и уехал в командировку свидетельствует об очевидной уверенности Кремля в том, что он полностью контролирует ситуацию — и дома, и на фронтах», — пишет New York Times.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин, говоря о положении граждан страны в мире, заявил, что россияне могут справиться с любыми проблемами, возникающими на пути.

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