NYT: Пентагон направит Украине системы РСЗО в ближайшем пакете военпомощи

Белый дом принял решение предоставить Украине запрашиваемые ракетные системы залпового огня, пишет газета The New York Times. Журналисты со ссылкой на осведомленные источники отмечают, что речь может идти об установках M31 GMLRS.
Один из резидентов американской администрации рассказал прессе, что Пентагон включит РСЗО в ближайший пакет военной помощи Киеву. О нем, в свою очередь, обещают официально объявить на следующей неделе.
Дальность огня американской M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса равняется от 70 до 500 км. Подобные орудия могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых можно корректировать со спутника.