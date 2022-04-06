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    NYT: отказ от российского газа обернется обострением конкуренции на мировом рынке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Отказ Европы от газа из России грозит обострением борьбы за
    энергоресурс на мировом рынке. Как следствие, цены на топливо будут оставаться
    высокими, пишет обозреватель The New York Times Стэнли Рид.

    Порядка 40% газа в Европе приходится на поставки из России,
    напомнил он. В случае отказа от покупок топливо придется закупать на Ближнем
    Востоке и в США. При этом за странами все еще сохранятся традиционные
    покупатели, с которыми придется конкурировать.

    «Традиционные покупатели сжиженного природного газа сейчас
    находятся вовсе не в Европе, а в Азии. Китай, Япония и Южная Корея были
    главными его потребителями в прошлом году», — объяснил Рид.

    Избежать этого можно увеличением добычи собственного газа.
    Однако строительство новых терминалов затянется на годы. Кроме того,
    европейские лидеры не хотят вкладываться, потому ожидают, что газ заменят
    возобновляемые источники энергии, заключил журналист.

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