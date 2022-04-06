NYT: отказ от российского газа обернется обострением конкуренции на мировом рынке

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Отказ Европы от газа из России грозит обострением борьбы за
энергоресурс на мировом рынке. Как следствие, цены на топливо будут оставаться
высокими, пишет обозреватель The New York Times Стэнли Рид.
Порядка 40% газа в Европе приходится на поставки из России,
напомнил он. В случае отказа от покупок топливо придется закупать на Ближнем
Востоке и в США. При этом за странами все еще сохранятся традиционные
покупатели, с которыми придется конкурировать.
«Традиционные покупатели сжиженного природного газа сейчас
находятся вовсе не в Европе, а в Азии. Китай, Япония и Южная Корея были
главными его потребителями в прошлом году», — объяснил Рид.
Избежать этого можно увеличением добычи собственного газа.
Однако строительство новых терминалов затянется на годы. Кроме того,
европейские лидеры не хотят вкладываться, потому ожидают, что газ заменят
возобновляемые источники энергии, заключил журналист.