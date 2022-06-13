NYT: оговорка экс-главы США Буша-младшего об Украине стала свидетельством лицемерия Вашингтона

Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша-младшего стала свидетельством лицемерия Вашингтона во внешней политике. Так считают корреспонденты газеты The New York Times.
Обозреватели американского издания говорили о конфузе экс-главы государства во время выступления на мероприятии Института Буша. Бывший американский лидер планировал подвергнуть критике президента России Владимира Путина, но не смог отличить Ирак от Украины.
«Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», — отметили журналисты в публикации.
Авторы статьи подчеркнули, что выражение «старость — не радость» можно отнести не только к Бушу-младшему, но и к США с их «дряхлой демократией».