NYT: нефтяное эмбарго не поможет Западу ослабить Россию

Поэтапное введение эмбарго на российскую нефть нанесет удар по мировой экономике, а не по доходам Москвы. Об этом сообщил обозреватель Клиффорд Краусс в статье для газеты The New York Times.
Страны Запада хотели подобным шагом ослабить Россию и ее доходы от продажи энергоресурсов. Однако это может спровоцировать рост стоимости черного золота, что ударит в первую очередь по экономике Европы и США.
«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — пояснил автор NYT.
Кроме того, Краусс спрогнозировал сохранение зависимости Европы от газа, несмотря на нефтяное эмбарго.