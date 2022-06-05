NYT: нефтяное эмбарго не поможет Западу ослабить Россию

«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — пояснил автор NYT.