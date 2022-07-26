NYT: моральный дух ВСУ подорвала беспорядочная мобилизация

Несправедливые и зачастую незаконные методы мобилизации больно бьют по моральному духу тех, кого отправляют в зону боевых действий. Попадая на фронт, новобранцы также сталкиваются с коррупцией, проблемами со снабжением и дезертирством командиров. Информация об этом распространяется и многие попросту отказываются ехать на фронт, заключает издание.