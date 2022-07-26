NYT: моральный дух ВСУ подорвала беспорядочная мобилизация

Из-за постоянной и беспорядочной мобилизации снижается общий боевой дух в рядах ВСУ. Об этом сообщает американская газета New York Times.
«Отсутствие прозрачности в системе призыва лишает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу», — говорится в статье.
Несправедливые и зачастую незаконные методы мобилизации больно бьют по моральному духу тех, кого отправляют в зону боевых действий. Попадая на фронт, новобранцы также сталкиваются с коррупцией, проблемами со снабжением и дезертирством командиров. Информация об этом распространяется и многие попросту отказываются ехать на фронт, заключает издание.